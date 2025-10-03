На Урале разработали кирпичи для снижения теплопотерь

Исследователи создали два вида пустотелых кирпичей: с композитным наполнителем и без него. В качестве наполнителя использовался парафин, который способен аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Такой подход позволяет снизить потребление электроэнергии и топлива, особенно в регионах с холодным климатом.

Эксперименты показали, что температура на внутренней поверхности стен с новыми кирпичами выше почти на 6 градусов, чем у обычных. Это делает помещение теплее и уменьшает нагрузку на системы отопления.

На стадии лабораторных испытаний стоимость кирпича была выше примерно на 0,5 доллара, однако при промышленном выпуске цена может снизиться.