На Урале разработали кирпичи для снижения теплопотерь

Опубликовано 03 октября 2025, 17:341 мин.
На Урале разработали кирпичи для снижения теплопотерьМатериал создан для холодного климата
В отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета (УрФУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из из Ляонинского технологического университета разработали новые композитные кирпичи. Они позволяют сократить теплопотери в помещениях до 25% по сравнению с традиционными строительными материалами.
Исследователи создали два вида пустотелых кирпичей: с композитным наполнителем и без него. В качестве наполнителя использовался парафин, который способен аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Такой подход позволяет снизить потребление электроэнергии и топлива, особенно в регионах с холодным климатом.
Эксперименты показали, что температура на внутренней поверхности стен с новыми кирпичами выше почти на 6 градусов, чем у обычных. Это делает помещение теплее и уменьшает нагрузку на системы отопления.
На стадии лабораторных испытаний стоимость кирпича была выше примерно на 0,5 доллара, однако при промышленном выпуске цена может снизиться.