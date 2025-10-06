На Урале разработали новый метод оценки газопроводов

Опубликовано 06 октября 2025, 22:471 мин.
На Урале разработали новый метод оценки газопроводовИзобретение получило патент
В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что ученые вуза создали и запатентовали способ анализа газопроводов доменного газа, который не требует сложных экспериментов и больших затрат.
Метод основан на использовании данных о текущей работе трубопровода. При расчетах учитываются фактические параметры оборудования, включая отложения и геометрию труб. Это позволяет предприятиям планировать изменения газовых сетей с меньшим риском аварий и без значительных расходов на проектные изыскания.
При новом подходе одновременно измеряются три показателя: расход газа, давление на входе и давление на выходе. Полученные данные подставляются в формулу, что помогает спрогнозировать, выдержит ли оборудование увеличенную нагрузку. Если расчет показывает превышение допустимого давления, принимается решение о реконструкции участка.
Разработка уже прошла испытания на модели газопровода с применением программного комплекса ANSYS CFX.