На Урале увеличится количество образовательных кластеров

По его словам, на данный момент в России создано 370 кластеров, и в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Тюменской области появятся три новых кластера. Вертиль отметил, что они будут сосредоточены на отраслях «Машиностроение», «Транспортная отрасль» и «Клиническая и профилактическая медицина». Кластеры откроются на базе Тобольского медицинского колледжа, Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и Тюменского индустриального университета соответственно.

Развитие системы среднего профессионального образования связано с национальным проектом «Кадры», который направлен на повышение престижа рабочих специальностей и адаптацию образовательных программ под потребности работодателей.