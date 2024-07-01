На ВДНХ увеличители покрытие Wi-Fi

Опубликовано 01 июля 2024, 21:16
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На ВДНХ увеличители покрытие Wi-FiУстановлено почти 120 точек доступа
В настоящее время на территории ВДНХ установлено почти 120 точек доступа к городскому Wi-Fi, что значительно увеличивает доступность беспроводного интернета для посетителей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
За последний год более полумиллиона человек воспользовались возможностью подключиться к сети Wi-Fi на выставочной площади. Новые точки доступа охватывают зону отдыха у каскада прудов, что делает использование аудиогидов, планирование маршрутов и другие активности на свежем воздухе еще более удобными для гостей и жителей столицы, отметила Наталья Сергунина.
Увеличение числа точек доступа в два раза позволяет охватить значительную часть выставочной территории, включая ключевые объекты, такие как арка главного входа, площадь Промышленности и другие культурные и исторические достопримечательности.