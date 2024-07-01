На ВДНХ увеличители покрытие Wi-Fi

За последний год более полумиллиона человек воспользовались возможностью подключиться к сети Wi-Fi на выставочной площади. Новые точки доступа охватывают зону отдыха у каскада прудов, что делает использование аудиогидов, планирование маршрутов и другие активности на свежем воздухе еще более удобными для гостей и жителей столицы, отметила Наталья Сергунина.

Увеличение числа точек доступа в два раза позволяет охватить значительную часть выставочной территории, включая ключевые объекты, такие как арка главного входа, площадь Промышленности и другие культурные и исторические достопримечательности.