На вершине Урала появится QR-код к научной библиотеке

Металлические конструкции установят участники экспедиций — ученые-альпинисты и члены студенческого туристического клуба «Занесло». Аналогичные стелы планируется разместить в регионах Северного Кавказа и Поволжья.

Как пояснили организаторы, эти сооружения станут своеобразными порталами в мир этнографических знаний. Отсканировав QR-код, любой желающий сможет получить доступ к научным трудам о культуре и традициях народов России, а также заказать книги из серии «Народы и культуры».

Научный фестиваль, в рамках которого реализуется проект, проходит с июля по август в более чем 20 регионах страны.