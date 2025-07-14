На вершине Урала появится QR-код к научной библиотеке

Опубликовано 14 июля 2025, 13:441 мин.
На вершине Урала появится QR-код к научной библиотекеСтелы с доступом к этнографическим исследованиям
На высочайшей вершине Урала — горе Народной — и в населенных пунктах Югры появятся информационные стелы. На них будут размещены QR-коды, ведущие к электронной библиотеке научных изданий о народах региона. Проект реализуется издательством «Наука» в рамках фестиваля «Народы и культуры».
© Ferra.ru
Металлические конструкции установят участники экспедиций — ученые-альпинисты и члены студенческого туристического клуба «Занесло». Аналогичные стелы планируется разместить в регионах Северного Кавказа и Поволжья.
Как пояснили организаторы, эти сооружения станут своеобразными порталами в мир этнографических знаний. Отсканировав QR-код, любой желающий сможет получить доступ к научным трудам о культуре и традициях народов России, а также заказать книги из серии «Народы и культуры».
Научный фестиваль, в рамках которого реализуется проект, проходит с июля по август в более чем 20 регионах страны.