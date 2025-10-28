На втором импортозамещённом МС-21 протестировали отечественные системы

Первый испытательный полёт нового авиалайнера предполагал испытание двигателей ПД-14 и «новых отечественных систем». В течение одного часа самолёт достиг скорости 500 километров в час и поднялся до высоты 3500 метров.

Во время полёта была проведена тщательная проверка всех систем, включая самые современные отечественные разработки. Особое внимание уделили новым технологиям управления, навигации и безопасности. Полёт прошел успешно, все системы показали свою надёжность.

Этот полёт является частью масштабной программы испытаний, которая включает и другой авиалайнер МС-21, частично оснащённый российскими компонентами. Этот самолёт совершил свой первый взлёт с того же аэродрома 29 апреля 2025 года.