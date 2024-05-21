На Wildberries теперь можно купить автомобили Lada

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук подчеркнула, что покупка автомобилей в онлайн-магазинах становится все более популярной тенденцией. Она выразила уверенность в том, что Wildberries станет лидером в этой области, отметили в пресс-службе.

Вице-президент «Автоваза» Дмитрий Костромин подчеркнул, что расширение программы онлайн-продаж Lada является одним из ключевых направлений стратегии развития компании.

На маркетплейсе покупатели могут быть уверены в прозрачности цены и наличии выбранной модели. Весь процесс покупки осуществляется онлайн, а гарантия на автомобили действует в полном объеме.