На Wildberries теперь можно купить автомобили Lada

Опубликовано 21 мая 2024, 15:00
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На Wildberries теперь можно купить автомобили LadaВ Волгоградской области
В пресс-службе онлайн-ритейлера Wildberries сообщили о начале продаж автомобилей Lada на своем маркетплейсе. Теперь жители Волгоградской области могут заказать автомобили от крупнейшего российского производителя.
Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук подчеркнула, что покупка автомобилей в онлайн-магазинах становится все более популярной тенденцией. Она выразила уверенность в том, что Wildberries станет лидером в этой области, отметили в пресс-службе.
Вице-президент «Автоваза» Дмитрий Костромин подчеркнул, что расширение программы онлайн-продаж Lada является одним из ключевых направлений стратегии развития компании.
На маркетплейсе покупатели могут быть уверены в прозрачности цены и наличии выбранной модели. Весь процесс покупки осуществляется онлайн, а гарантия на автомобили действует в полном объеме.