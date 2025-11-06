На Ямале начнут выпускать адипиновую кислоту для российской промышленности

Опубликовано 06 ноября 2025, 15:061 мин.
На Ямале начнут выпускать адипиновую кислоту для российской промышленностиЗапуск предприятия запланирован на 2031 год
Первое в России производство адипиновой кислоты будет создано на площадке Пуровского нефтеперерабатывающего завода в Ямало-Ненецком автономном округе. Проектирование и строительство объектов начнутся в 2027 году и продлятся четыре года.
© Ferra.ru
В пресс-службе правительства региона отметили, что до конца 2026 года Томский инжиниринговый химико-технологический центр проведет научно-исследовательские работы совместно с Институтом органической химии имени Н. Д. Зелинского. Это позволит создать пилотную установку и разработать проектную документацию.
Производственная мощность предприятия составит до 20 тысяч тонн продукции в год. Реализация проекта устранит зависимость российского рынка от импорта адипиновой кислоты, которая используется в производстве полиамидов, полиуретанов, лекарств, косметики и пластиков.
Проект осуществляется в рамках федеральной программы «Новые материалы и химия».