На Ямале начнут выпускать адипиновую кислоту для российской промышленности

В пресс-службе правительства региона отметили, что до конца 2026 года Томский инжиниринговый химико-технологический центр проведет научно-исследовательские работы совместно с Институтом органической химии имени Н. Д. Зелинского. Это позволит создать пилотную установку и разработать проектную документацию.

Производственная мощность предприятия составит до 20 тысяч тонн продукции в год. Реализация проекта устранит зависимость российского рынка от импорта адипиновой кислоты, которая используется в производстве полиамидов, полиуретанов, лекарств, косметики и пластиков.

Проект осуществляется в рамках федеральной программы «Новые материалы и химия».