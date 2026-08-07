На Ямале расширят использование ИИ-видеоаналитики в детсадах

Опубликовано 07 августа 2026, 22:401 мин.
На Ямале расширят использование ИИ-видеоаналитики в детсадахСистема помогает быстрее реагировать на ситуации
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов одобрил расширение проекта с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в дошкольных учреждениях региона. Решение принято после завершения пилотного этапа, который прошел в детских садах Салехарда, Надымского и Приуральского районов, пишет РИА Новости.
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Система видеоаналитики помогает выявлять ситуации, когда ребенку требуется внимание взрослого. Она фиксирует сильное эмоциональное расстройство, длительное отсутствие помощи, недопустимое поведение и использование нецензурной лексики. После обнаружения такого случая ответственным сотрудникам направляется уведомление, что сокращает время реакции до нескольких минут.
Технологию также планируют использовать для профилактики, поддержки педагогов и оценки нагрузки на персонал. Сейчас решения на базе ИИ уже применяются на Ямале в здравоохранении, образовании, транспорте, ЖКХ, безопасности и других сферах.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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