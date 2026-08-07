На Ямале расширят использование ИИ-видеоаналитики в детсадах

Система видеоаналитики помогает выявлять ситуации, когда ребенку требуется внимание взрослого. Она фиксирует сильное эмоциональное расстройство, длительное отсутствие помощи, недопустимое поведение и использование нецензурной лексики. После обнаружения такого случая ответственным сотрудникам направляется уведомление, что сокращает время реакции до нескольких минут.

Технологию также планируют использовать для профилактики, поддержки педагогов и оценки нагрузки на персонал. Сейчас решения на базе ИИ уже применяются на Ямале в здравоохранении, образовании, транспорте, ЖКХ, безопасности и других сферах.