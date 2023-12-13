На юге Сахалина откроется лаборатория для изучения морского биоразнообразия

Строительство биологической станции начнется в ближайшие годы и планируется завершить к 2025 году, сообщил исполняющий обязанности ректора СахГУ, Александр Самардак. Новая лаборатория будет оснащена современным оборудованием, обновляющаяся база "Таранай" также будет модернизирована.

Университет планирует активное сотрудничество с учеными и экспертами из региона Дальнего Востока для проведения исследований морской жизни. Помимо этого, обсуждается возможность создания лаборатории по молекулярной биологии.

Новая инициатива СахГУ направлена на расширение научных исследований биоразнообразия морских вод Дальнего Востока и станет важным шагом в развитии научно-образовательного потенциала региона.