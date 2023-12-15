На заводе «Амурсталь» увеличит выпуск черной металлургии на 30%

Согласно оценкам, предприятие ожидает достичь объема в 900 тысяч тонн. При этом, на следующий год планируется сохранить производство на уровне 101% от показателей 2023 года.

Однако, ключевым фактором для дальнейшего развития является доступ к месторождениям марганца. Эксперты отмечают перспективность месторождения в Амурском районе, где содержание марганца оценивается выше, чем в китайских аналогах.

Министр подчеркнул важность долгосрочных договоров на закупку марганца, что способствует стабильному развитию производства. Возможная поддержка со стороны государства в роли гаранта закупок также рассматривается для обеспечения устойчивости отрасли.