На заводе «Амурсталь» увеличит выпуск черной металлургии на 30%И развитие за счет месторождения марганца
Металлургический завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре готовится к значительному увеличению производства. По словам министра промышленности и торговли региона, Евгения Романова, завод планирует увеличить выпуск металлической продукции на 30% по итогам текущего года, пишет ТАСС.
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Согласно оценкам, предприятие ожидает достичь объема в 900 тысяч тонн. При этом, на следующий год планируется сохранить производство на уровне 101% от показателей 2023 года.
Однако, ключевым фактором для дальнейшего развития является доступ к месторождениям марганца. Эксперты отмечают перспективность месторождения в Амурском районе, где содержание марганца оценивается выше, чем в китайских аналогах.
Министр подчеркнул важность долгосрочных договоров на закупку марганца, что способствует стабильному развитию производства. Возможная поддержка со стороны государства в роли гаранта закупок также рассматривается для обеспечения устойчивости отрасли.