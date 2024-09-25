На заводе LADA в Ижевске начали выпускать электромобиль e-Largus

LADA e-Largus является первым российским электромобилем, оснащенным отечественной батареей глубокой локализации. В линейку войдут как пассажирские, так и коммерческие версии универсала, каждая из которых будет доступна с различными батареями и грузоподъемностью. Пассажирская версия сможет проехать до 420 км, а грузопассажирская — от 320 км, отметили в сообщении.

Максим Соколов отметил, что до конца года планируется произвести несколько десятков автомобилей, а объемы дальнейшего производства будут зависеть от спроса на электромобили и развития зарядной инфраструктуры.

LADA e-Largus оснащен синхронным электромотором мощностью до 120 кВт и литий-ионными батареями, которые расположены так, чтобы сохранить полезный объем салона и багажника. Цифровая панель приборов позволяет контролировать все системы электромобиля и уровень заряда.