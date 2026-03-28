На заводе Росатома начали изготовление реактора ВВЭР-ТОИ для Курской АЭС-2

По словам руководителя завода «АЭМ-Спецсталь» Сергея Кузнецова, в конструкции ВВЭР-ТОИ четыре сварных шва вместо шести, что ускоряет производство и облегчает эксплуатацию. Корпус выполнен из стали, сохраняющей свойства под воздействием радиации и высоких температур. Расчетный срок службы установки — 60 лет с возможностью продления еще на 40 лет.

Работы на площадке идут по графику. На третьем энергоблоке завершается заливка бетона в основание реакторного здания. В этом году предстоит установить первый ярус внутренней защитной оболочки.