На заводе Росатома начали изготовление реактора ВВЭР-ТОИ для Курской АЭС-2

Опубликовано 28 марта 2026, 19:541 мин.
На заводе Росатома начали изготовление реактора ВВЭР-ТОИ для Курской АЭС-2Срок службы установки может достичь 100 лет
На заводе «АЭМ-Спецсталь», входящем в машиностроительный дивизион Росатома, приступили к изготовлению реактора ВВЭР-ТОИ для третьего энергоблока Курской АЭС-2. Металлурги начали ковку 235-тонного слитка из специальной стали, из которого в дальнейшем сделают обечайку корпуса.
© Ferra.ru
По словам руководителя завода «АЭМ-Спецсталь» Сергея Кузнецова, в конструкции ВВЭР-ТОИ четыре сварных шва вместо шести, что ускоряет производство и облегчает эксплуатацию. Корпус выполнен из стали, сохраняющей свойства под воздействием радиации и высоких температур. Расчетный срок службы установки — 60 лет с возможностью продления еще на 40 лет.
Работы на площадке идут по графику. На третьем энергоблоке завершается заливка бетона в основание реакторного здания. В этом году предстоит установить первый ярус внутренней защитной оболочки.