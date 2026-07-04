На заводе «Яндекс Лавки» в Петербурге запустили роборуку

Система входит в роботизированную ячейку, куда также включены конвейер и дивайдер. Конвейер перемещает продукцию по линии, а дивайдер распределяет лотки на потоки для формирования слоев под размер упаковки.

Манипулятор использует вакуумный захват, позволяющий брать сразу несколько лотков независимо от их формы и веса. Оборудование рассчитано на работу при температуре около 4 °C, что соответствует условиям производственного цеха.

Разработкой занималась команда «Яндекс Роботикс». Ранее она внедрила автономных роботов на складе «Яндекс Лавки» в Москве, где они ускорили сбор заказов примерно на треть.