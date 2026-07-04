На заводе «Яндекс Лавки» в Петербурге запустили роборуку

Опубликовано 04 июля 2026, 07:291 мин.
На заводе «Яндекс Лавки» в Петербурге запустили роборукуРобот ускорил упаковку блюд
На производственном предприятии «Яндекс Лавки» в Санкт-Петербурге начала работу роботизированная система с манипулятором, который выполняет упаковку готовых блюд. Роборука перекладывает запаянные контейнеры с конвейера в транспортировочные ящики и делает это примерно на 30% быстрее, чем сотрудники.
Система входит в роботизированную ячейку, куда также включены конвейер и дивайдер. Конвейер перемещает продукцию по линии, а дивайдер распределяет лотки на потоки для формирования слоев под размер упаковки.
Манипулятор использует вакуумный захват, позволяющий брать сразу несколько лотков независимо от их формы и веса. Оборудование рассчитано на работу при температуре около 4 °C, что соответствует условиям производственного цеха.
Разработкой занималась команда «Яндекс Роботикс». Ранее она внедрила автономных роботов на складе «Яндекс Лавки» в Москве, где они ускорили сбор заказов примерно на треть.