В России
Опубликовано 04 июля 2026, 07:29
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На заводе «Яндекс Лавки» в Петербурге запустили роборуку

Робот ускорил упаковку блюд
На производственном предприятии «Яндекс Лавки» в Санкт-Петербурге начала работу роботизированная система с манипулятором, который выполняет упаковку готовых блюд. Роборука перекладывает запаянные контейнеры с конвейера в транспортировочные ящики и делает это примерно на 30% быстрее, чем сотрудники.
На заводе «Яндекс Лавки» в Петербурге запустили роборуку
© Яндекс

Система входит в роботизированную ячейку, куда также включены конвейер и дивайдер. Конвейер перемещает продукцию по линии, а дивайдер распределяет лотки на потоки для формирования слоев под размер упаковки.

Манипулятор использует вакуумный захват, позволяющий брать сразу несколько лотков независимо от их формы и веса. Оборудование рассчитано на работу при температуре около 4 °C, что соответствует условиям производственного цеха.

Разработкой занималась команда «Яндекс Роботикс». Ранее она внедрила автономных роботов на складе «Яндекс Лавки» в Москве, где они ускорили сбор заказов примерно на треть.

Источник:Яндекс
Автор:Ингела Воробьева
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