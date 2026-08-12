На Земле Франца-Иосифа нашли кости морских животных возрастом 11 тысяч лет

Опубликовано 12 августа 2026, 13:201 мин.
На Земле Франца-Иосифа нашли кости морских животных возрастом 11 тысяч летИсследование острова Вильчека
На острове Вильчека в архипелаге Земля Франца-Иосифа ученые обнаружили останки морских млекопитающих, возраст которых достигает 11 тысяч лет. Первые находки выявили во время экспедиции «Арктического плавучего университета» в 2025 году, пишет ТАСС.
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Заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН Евгений Яковлев сообщил, что возраст образцов определили радиоуглеродным методом. По его словам, новые находки могут оказаться еще древнее, поэтому специалисты продолжат датирование.
В экспедиции 2026 года исследователи обследовали песчаную террасу между ледниковыми куполами и зафиксировали 39 точек с костными останками. Образцы также подготовили для изучения древней ДНК и поиска генов палеомикроорганизмов, отметил Яковлев.
Останки обнаружили примерно в километре от берега. Ученые считают, что их перенос волнами или ветром маловероятен.