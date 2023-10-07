Началось голосование за видеоигры, которые включат в Зал Славы индустрии России

Голосование проходит с 6 по 10 октября в мини-приложении VK.

По словам организаторов, в список, который пополнялся за счет обратной связи собранной за время открытия Зала, дополнительных кандидатов были включены 37 игр и 36 личностей. РВИ планирует проводить голосование ежегодно.

Также руководитель организации Василия Овчинникова рассказал, что РВИ хочет, чтобы Зал Славы вдохновлял начинающих разработчиков в создании новых игровых проектов.