Началось голосование за видеоигры, которые включат в Зал Славы индустрии России

Началось голосование за видеоигры, которые включат в Зал Славы индустрии РоссииОно будет проходить ежегодно
Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) на своей странице в VK сообщили, что началось голосование за видеоигры и личностей, которые будут включены в Зал Славы видеоигровой индустрии России.
Голосование проходит с 6 по 10 октября в мини-приложении VK.
По словам организаторов, в список, который пополнялся за счет обратной связи собранной за время открытия Зала, дополнительных кандидатов были включены 37 игр и 36 личностей. РВИ планирует проводить голосование ежегодно.
Также руководитель организации Василия Овчинникова рассказал, что РВИ хочет, чтобы Зал Славы вдохновлял начинающих разработчиков в создании новых игровых проектов.
Мы хотим, чтобы наш проект стал не только своеобразной аллеей звезд для уже состоявшихся легенд индустрии и культовых игр, но и проектом-вдохновением для всех российских разработчиков, которые только начинают свой путь и нуждаются в поддержке творческого потенциала. Уверен: нас ждет открытие новых звезд отечественного геймдева.