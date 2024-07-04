Нацпроект по созданию сверхбыстрых зарядных хабов могут запустить в РФ

Опубликовано 04 июля 2024, 15:25
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Нацпроект по созданию сверхбыстрых зарядных хабов могут запустить в РФИз-за необходимости единой зарядной инфраструктуры
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову с предложением о запуске нового национального проекта в России. Основная идея проекта — создание сверхбыстрых зарядных хабов на федеральных и междугородних трассах страны.
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Инициатива Кутепова появилась на фоне парламентских слушаний о создании высоколокализованной конкурентоспособной продукции в автомобильной отрасли. В письме говорится о необходимости единой зарядной инфраструктуры на национальном уровне, так как развитие региональных систем ведет к автономному развитию каждого региона. Предлагается создание ультрабыстрых зарядных хабов, что может значительно улучшить условия для владельцев электромобилей, пишет ТАСС.
Кутепов также предложил введение постоплаты технологического присоединения зарядных станций и обсудил возможность создания единой информационной системы с государственным мониторингом за зарядными станциями.