Нацпроект по созданию сверхбыстрых зарядных хабов могут запустить в РФ

Инициатива Кутепова появилась на фоне парламентских слушаний о создании высоколокализованной конкурентоспособной продукции в автомобильной отрасли. В письме говорится о необходимости единой зарядной инфраструктуры на национальном уровне, так как развитие региональных систем ведет к автономному развитию каждого региона. Предлагается создание ультрабыстрых зарядных хабов, что может значительно улучшить условия для владельцев электромобилей, пишет ТАСС.

Кутепов также предложил введение постоплаты технологического присоединения зарядных станций и обсудил возможность создания единой информационной системы с государственным мониторингом за зарядными станциями.