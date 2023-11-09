Наибольшее число выпускников "Школы 21" от Сбера продолжают работать в IT-сфере

Греф подчеркнул, что выпускники Школы программирования, которых компания готовит и поддерживает, имеют возможность достичь успеха на рынке труда. Важным моментом является тот факт, что карьера выпускников в Сбербанке развивается в 2,5 раза быстрее.

Кроме работы в крупных IT-компаниях, выпускники также успешно развивают собственные стартапы и занимают должности в государственных структурах. Сбер старается создавать инфраструктуру для поддержки своих выпускников, включая технопарки и акселераторы.