Накопители энергии на юге РФ окажутся дешевле новой генерации

Хотя технология остается дорогой, капитальные затраты на строительство накопителей уже сейчас ниже, чем на создание новой генерации. Для решения проблемы энергодефицита на юге страны планируется построить три таких объекта, отметил Цивилев.

Мощность установки в Крыму может составить до 100 МВт. В Краснодарском крае появятся два накопителя мощностью 100 МВт и 150 МВт. Ведомство также рассматривает возможность применения подобных систем и в других энергодефицитных регионах России.

Глава «Системного оператора» Федор Опадчий сообщил, что у использования накопителей на юге страны хорошие перспективы для решения локальных проблем в энергоснабжении.