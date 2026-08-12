Накопленной в СССР научной информацией воспользуются для обучения ИИ

Вице-премьер напомнил о существовавшей в СССР государственной системе научно-технической информации, в которой к 1980 году хранилось более 2 млрд единиц данных. На 10 августа было подтверждено наличие 483 млн единиц, которые уже оцифровываются. Чернышенко отметил, что этот массив пока недоступен ни одной из ИИ-моделей.

Он попросил поддержать обновление положения о ГСНТИ, чтобы собрать данные и обучить на них российские суверенные модели. Также на платформе «ГосТех» собраны сведения о научных разработках с 1998 года. Использование этого массива, по мнению вице-премьера, даст ученым преимущество и расширит применение ИИ в исследованиях.