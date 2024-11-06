Опубликовано 06 ноября 2024, 18:121 мин.
Налоговые вычеты появятся на портале «Госуслуги»Минцифры работает над внедрением новых услуг
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации активно разрабатывает новый сервис для портала «Госуслуги», который упростит получение налоговых вычетов. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что россияне смогут воспользоваться этой функцией уже в следующем году.
Сейчас завершается работа над услугами, связанными с социальными вычетами. Это касается расходов на образование, здоровье и спорт. Кроме того, сервис охватит налоговые вычеты за недвижимость, включая ипотечные.
Получить налоговый вычет смогут налоговые резиденты России. Это те, кто провел на территории страны более 183 дней в году. Резиденты обязаны уплачивать налог на доходы (НДФЛ) со всех заработков, полученных как в России, так и за границей. Нерезиденты платят НДФЛ только с доходов, полученных в пределах страны.