Налоговые вычеты появятся на портале «Госуслуги»

Сейчас завершается работа над услугами, связанными с социальными вычетами. Это касается расходов на образование, здоровье и спорт. Кроме того, сервис охватит налоговые вычеты за недвижимость, включая ипотечные.

Получить налоговый вычет смогут налоговые резиденты России. Это те, кто провел на территории страны более 183 дней в году. Резиденты обязаны уплачивать налог на доходы (НДФЛ) со всех заработков, полученных как в России, так и за границей. Нерезиденты платят НДФЛ только с доходов, полученных в пределах страны.