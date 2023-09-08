Наночастицы золота помогут в борьбе с инфекционными заболеваниями

Наночастицы золота помогут в борьбе с инфекционными заболеваниямиНаночастицы могут помочь в борьбе с диабетом, туберкулезом и вирусами
Биологи из Российского Университета Дружбы Народов совместно с коллегами из Ирана разработали наночастицы золота, которые помогут в борьбе с инфекционными заболеваниями.
Биологи взяли за основу грибы Phoma sp., которые собрали с персиковых деревьев и культивировали их параллельно обогащая золотом. Полученные наночастицы проявляют активность в борьбе с вирусами, диабетом, туберкулезом, что открывает большие возможности в дальнейшем исследовании.
Также ученые провели эксперимент на патогенном грибком грибе Rhizoctonia solani с полученными частицыми, частицы уничтожили около 93% опасных организмов.
Биосинтез с помощью грибов открывает возможности для разработки устойчивых и экологически чистых наночастиц золота с антибактериальными свойствами. Их влияние на сельскохозяйственные культуры представляет растущий интерес и требует тщательного изучения. Наши результаты создают базу для разработки агентов на основе наночастиц. Они могут стать платформой для будущих исследований, коммерциализации продуктов и, мы надеемся, помогут сделать шаг к устойчивому сельскому хозяйству.