Наночастицы золота помогут в борьбе с инфекционными заболеваниями

Биологи взяли за основу грибы Phoma sp., которые собрали с персиковых деревьев и культивировали их параллельно обогащая золотом. Полученные наночастицы проявляют активность в борьбе с вирусами, диабетом, туберкулезом, что открывает большие возможности в дальнейшем исследовании.

Также ученые провели эксперимент на патогенном грибком грибе Rhizoctonia solani с полученными частицыми, частицы уничтожили около 93% опасных организмов.