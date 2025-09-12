Научный центр автомобилестроения появится в Петербурге

Опубликовано 12 сентября 2025, 21:571 мин.
Научный центр автомобилестроения появится в ПетербургеПроект реализуют с помощью казначейского инвестиционного кредита
Санкт-Петербург впервые получит казначейский инвестиционный кредит на развитие особой экономической зоны. Средства направят на создание научно-исследовательского центра в сфере автомобилестроения на территории ОЭЗ «Шушары».
© Ferra.ru
Площадь нового инновационного центра составит 18 тысяч квадратных метров. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. На эти цели будет привлечено 3,1 миллиарда рублей федеральных средств для развития инфраструктуры особой экономической зоны.
Центр станет частью автомобильного кластера Петербурга и будет технологически связан с местным автозаводом, где планируется высокая локализация отечественной сборки автомобилей. На площадке будут проводиться исследовательские работы и разрабатываться инновационные технологии с последующим внедрением в производство.
Реализация проекта позволит создать более 2,2 тысячи рабочих мест.