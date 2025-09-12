Научный центр автомобилестроения появится в Петербурге

Площадь нового инновационного центра составит 18 тысяч квадратных метров. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. На эти цели будет привлечено 3,1 миллиарда рублей федеральных средств для развития инфраструктуры особой экономической зоны.

Центр станет частью автомобильного кластера Петербурга и будет технологически связан с местным автозаводом, где планируется высокая локализация отечественной сборки автомобилей. На площадке будут проводиться исследовательские работы и разрабатываться инновационные технологии с последующим внедрением в производство.

Реализация проекта позволит создать более 2,2 тысячи рабочих мест.