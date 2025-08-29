Научный центр беспилотников создадут в Новосибирской области

Опубликовано 29 августа 2025, 15:131 мин.
Научный центр беспилотников создадут в Новосибирской областиУчреждение разместят в технопарке «Новониколаевский»
В Новосибирской области появится научно-производственный центр «Беспилотные авиасистемы». Как сообщил губернатор Андрей Травников, учреждение разместят на территории технопарка «Новониколаевский». Уже создана автономная некоммерческая организация для реализации проекта.
По словам главы региона, в области зарегистрировано 40 компаний, занимающихся производством летательных аппаратов и компонентов к ним. Стратегия развития центра будет формироваться с учетом условий федеральной программы национального проекта по беспилотным авиационным системам.
Новосибирская область рассматривается как один из ключевых центров компетенций в сфере БАС. Это обусловлено большим количеством научных исследований, разработок и производственных мощностей федерального и международного значения.
Финансирование развития отрасли беспилотных авиасистем в регионе до 2030 года составит более 10 миллиардов рублей.