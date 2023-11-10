Наука.рфРоссийский корабль увёл МКС в сторону от космического мусора

Как сообщается, двигатели корабля, пристыкованного к российскому сегменту МКС, включились в 18:07 по московскому времени. По предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который входит в Госкорпорацию "Роскосмос", двигатели проработали 316,5 секунд, создав импульс в 0,5 м/с.

В результате этого маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 900 метров. Это уже 38-й маневр уклонения МКС, при этом 24 из них были выполнены с использованием кораблей "Прогресс". За всё время полета МКС было проведено 350 коррекций высоты орбиты.