Название российской космической станции смогут придумать сами граждане

Это очень хорошее начинание. Как говорится в каком-то детском рассказе, как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Так и здесь. Хорошая идея, я думаю, что даже можно и публичное обсуждение устроить по выбору такого приемлемого названия. Я не против.