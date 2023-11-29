Название российской космической станции смогут придумать сами граждане

18:17, 29 ноября 2023
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Название российской космической станции смогут придумать сами гражданеВ ходе публичного обсуждения
Генеральный директор Роскосмоса, Юрий Борисов, высказал идею о возможности выбора имени для перспективной Российской орбитальной станции (РОС) через публичное обсуждение. Он отметил, что такое решение позволит найти наиболее приемлемое и подходящее название для станции и ее модулей, пишет ТАСС.
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Это очень хорошее начинание. Как говорится в каком-то детском рассказе, как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Так и здесь. Хорошая идея, я думаю, что даже можно и публичное обсуждение устроить по выбору такого приемлемого названия. Я не против.
Юрий Борисов
Генеральный директор Роскосмоса
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