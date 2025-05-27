Названы лучшие способы сохранить здоровье в аномальную жару летом 2025 г. в РФ

Опубликовано 27 мая 2025, 18:571 мин.
Названы лучшие способы сохранить здоровье в аномальную жару летом 2025 г. в РФАномальное тепло до 28−30 °C
В европейской части России, включая Москву и Подмосковье, в последние дни мая ожидают рекордно тёплую погоду: столбики термометров могут достигать 28−30 °C днём и не опускаться ниже 15−17 °C ночью. Даже после захода солнца жара будет ощущаться, как в июле на черноморском побережье. Такие условия, характерные для курортного Сочи, создают риски для здоровья, особенно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Важно знать, что такая ночная температура не всегда опасна: при +15−17 °C большинство сельскохозяйственных культур, например огурцы, продолжают расти без задержек. Однако без кондиционера или хорошей вентиляции организму сложно восстановиться после дневного зноя, пишет 360.ru.
Спад жары прогнозируется к концу месяца: уже 31 мая днём станет чуть прохладнее — около +18 °C, а в ночь на 1 июня ожидаются дожди и +11−16 °C. С приходом атмосферного фронта термометр покажет комфортные +19−24 °C.
Чтобы пережить аномальную жару без ущерба для самочувствия, эксперты рекомендуют:
- Пить воду постоянно: 1,5−2 л в день маленькими порциями; для вкуса — добавить дольку лимона или листик мяты.
- Правильная одежда: натуральные ткани (лён, хлопок), свободный крой, светлые оттенки и головной убор.
- Избегать улицы в пик: с 11:00 до 16:00 лучше оставаться в помещении с притенёнными окнами.
- Охлаждаться: влажными компрессами на запястья и шею или принимать прохладный душ.
- Лёгкий рацион: больше овощей и фруктов, отказаться от тяжёлого и жирного.
- Вентиляция и затемнение: направляйте поток воздуха по стенам, закрывайте шторы; кондиционер включайте при возможности.
При признаках теплового удара (тошнота, слабость) нужно срочно перейти в прохладное место и при необходимости обратиться к врачу.