Названы лучшие способы сохранить здоровье в аномальную жару летом 2025 г. в РФ

Важно знать, что такая ночная температура не всегда опасна: при +15−17 °C большинство сельскохозяйственных культур, например огурцы, продолжают расти без задержек. Однако без кондиционера или хорошей вентиляции организму сложно восстановиться после дневного зноя, пишет 360.ru.

Спад жары прогнозируется к концу месяца: уже 31 мая днём станет чуть прохладнее — около +18 °C, а в ночь на 1 июня ожидаются дожди и +11−16 °C. С приходом атмосферного фронта термометр покажет комфортные +19−24 °C.

Чтобы пережить аномальную жару без ущерба для самочувствия, эксперты рекомендуют:

Пить воду постоянно: 1,5−2 л в день маленькими порциями; для вкуса — добавить дольку лимона или листик мяты.

1,5−2 л в день маленькими порциями; для вкуса — добавить дольку лимона или листик мяты. Правильная одежда: натуральные ткани (лён, хлопок), свободный крой, светлые оттенки и головной убор.

натуральные ткани (лён, хлопок), свободный крой, светлые оттенки и головной убор. Избегать улицы в пик: с 11:00 до 16:00 лучше оставаться в помещении с притенёнными окнами.

с 11:00 до 16:00 лучше оставаться в помещении с притенёнными окнами. Охлаждаться: влажными компрессами на запястья и шею или принимать прохладный душ.

влажными компрессами на запястья и шею или принимать прохладный душ. Лёгкий рацион: больше овощей и фруктов, отказаться от тяжёлого и жирного.

больше овощей и фруктов, отказаться от тяжёлого и жирного. Вентиляция и затемнение: направляйте поток воздуха по стенам, закрывайте шторы; кондиционер включайте при возможности.

При признаках теплового удара (тошнота, слабость) нужно срочно перейти в прохладное место и при необходимости обратиться к врачу.