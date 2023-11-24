Названы лучшие вузы России по качеству подготовки специалистов по ИИ

Эти университеты стали эталоном в образовании по ИИ для других вузов, считая их программы "золотым стандартом" качества. Результаты рейтинга показали, что всего лишь 10 вузов заслужили высокие оценки (А+ и А), но никто не получил самую высокую оценку А++. Среди них МГУ и СПбГУ получили оценку А, МГТУ им. Баумана и Уральский федеральный университет - В+.

Омельчук также подчеркнул необходимость компетенций в ИИ не только у специалистов в этой области, но и у тех, кто создает архитектуру и формулирует задачи. Более 500 университетов уже внедрили модули обучения в образовательные программы, не прямо связанные с ИИ, в рамках совместной работы с ведущими учебными заведениями.