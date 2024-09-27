В России
Опубликовано 27 сентября 2024, 18:29
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Названы отравляющие организм средства бытовой химии

При неправильном использовании
Эксперты предупреждают о потенциальной опасности бытовой химии, которая может привести к серьезным отравлениям. Игорь Левчук, заведующий кафедрой медицины катастроф РНИМУ им. Н. И. Пирогова, отмечает, что некоторые продукты, такие как дихлофос и карбофос, могут вызвать летальные исходы при неправильном использовании. Эти вещества, относящиеся к фосфорорганическим соединениям, обладают высокой токсичностью и способны вызывать опасные отравления.
Названы отравляющие организм средства бытовой химии

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Левчук объясняет, что бытовые химические средства должны быть безопасными, однако на полках магазинов все еще можно встретить опасные составы. В случаях отравлений, особенно среди детей, существует риск случайного попадания токсинов в организм.

Помимо бытовой химии, опасность могут представлять и неправильно консервированные продукты, содержащие токсины. Левчук подчеркивает, что в случае отравления врачи скорой помощи должны действовать быстро, а в больших городах работают токсикологические центры, которые занимаются подобными случаями.

Небрежное обращение с дихлофосом, в том числе его использование в качестве наркотического вещества, также вызывает беспокойство. Левчук предупреждает: подобные токсичные вещества могут приводить к тяжелейшим отравлениям и летальным исходам, и их использование требует особой осторожности.

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