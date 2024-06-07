Названы плюсы и минусы российских уличных роботов-уборщиков

Роботы-уборщики могут столкнуться с труднодоступными местами в парках, такими как пространство под скамейками или урнами. Для эффективной уборки потребуется модификация и унификация парковой мебели и малых архитектурных форм, с созданием линейки «удобных» для уборки роботами конструкций. Наконец, важно создать инфраструктуру для полноценной работы роботов. Она включает в себя разработку беспилотных боксов для зарядки, заправки водой, очистки корпуса и сброса мусора. Фактически необходимо создать новую полностью автономную инфраструктуру для успешного внедрения технологии.