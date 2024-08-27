Названы самые значимые компьютерные игры в российской истории

Опубликовано 27 августа 2024, 21:581 мин.
Названы самые значимые компьютерные игры в российской историиСпецпроект Кинопоиска охватил 40 лет истории отечественного гейминга
Редакция Кинопоиска выпустила спецпроект о развитии российской игровой индустрии. В нем представлены видеоэссе и текстовые материалы, освещающие ключевые этапы и проекты отечественного гейминга. Последняя часть проекта, «Краткая история российского игрожура», анализирует важнейшие издания, оказавшие влияние на развитие видеоигр в России.
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Список из десяти знаковых игр включает: «Тетрис», «Корсары: Проклятье дальних морей», «Дальнобойщики 2», «Космические рейнджеры», «Мор (Утопия)», «Танки Онлайн», «Аллоды Онлайн», Gardenscapes, Pathfinder: Wrath of the Righteous и Atomic Heart. Эти игры представляют разные этапы развития индустрии и стали знаковыми для своих временных периодов.
Проект охватывает историю российской игровой индустрии с 1970-х годов до настоящего времени, анализируя как игры развивались и предсказывая будущее рынка. Кинопоиск также продолжает освещать игровые новости на своем YouTube-канале и в Telegram.