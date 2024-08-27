Названы самые значимые компьютерные игры в российской истории

Список из десяти знаковых игр включает: «Тетрис», «Корсары: Проклятье дальних морей», «Дальнобойщики 2», «Космические рейнджеры», «Мор (Утопия)», «Танки Онлайн», «Аллоды Онлайн», Gardenscapes, Pathfinder: Wrath of the Righteous и Atomic Heart. Эти игры представляют разные этапы развития индустрии и стали знаковыми для своих временных периодов.

Проект охватывает историю российской игровой индустрии с 1970-х годов до настоящего времени, анализируя как игры развивались и предсказывая будущее рынка. Кинопоиск также продолжает освещать игровые новости на своем YouTube-канале и в Telegram.