Названы три самые популярные схемы телефонного мошенничества в РФ

Чаще всего мошенники представляются лже-сотрудниками банков и операторов связи, пытаясь выманить у жертв секретные СМС-коды для доступа к их счетам. На втором месте находятся звонки, якобы поступающие из государственных органов, а третья схема связана с фиктивными предложениями о заработке через инвестиции и подработки в интернете.

Злоумышленники обещают быструю прибыль от фейковых инвестиций или акций. К сожалению, жертвы, переведя небольшие суммы и увидев «прибыли», начинают вкладывать все больше денег, иногда даже используя кредитные средства. После этого мошенник исчезает с деньгами.

Эксперты ВТБ отмечают, что в этом году мошенники стали более изощренными, используя персональную информацию для манипуляции своими жертвами. Около 85% пострадавших переводили деньги на неизвестные счета, демонстрируя недостаточную бдительность.

Специалисты советуют сохранять критическое мышление и помнить, что разговор с незнакомцем по телефону может привести к финансовым потерям.