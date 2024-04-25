Названы три задачи, которые россияне поручают искусственному интеллекту

Опубликовано 25 апреля 2024, 10:00
1 мин.
Названы три задачи, которые россияне поручают искусственному интеллектуОни даже готовы доплачивать за эти функции в смартфоне
Компания HONOR провела исследование среди российских пользователей гаджетов, согласно которому они с энтузиазмом встретили ИИ и уже активно используют его в своих смартфонах.
© Ferra.ru
Согласно опросу, 97,4% опрошенных проявляют интерес к функциям ИИ, а 48,1% считают их обязательными для современного гаджета. Потребителей особенно привлекают возможности ИИ в области обработки фото и видео (37,4%), работы с текстом (29,1%) и поиска информации (36,2%). Голосовые ассистенты (43%) также пользуются большой популярностью.
Также, согласно HONOR, 40% опрошенных россиян предпочитают автоматические настройки для камеры, а 7% уже не редактируют фото вручную, доверяя нейросетям.
Интересно, что россияне готовы даже платить за ИИ-функции: 59,7% доплатят за смартфон с ними, а 33,4% готовы к доплате в ⅕ стоимости смартфона и более.