«Не может быть платежным средством»: почему цифровой рубль лучше криптовалюты

Опубликовано 29 марта 2026, 23:551 мин.
«Не может быть платежным средством»: почему цифровой рубль лучше криптовалютыРассказали в Сбербанке
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о преимуществах цифрового рубля перед криптовалютами. По его словам, это принципиально разные инструменты, которые решают разные задачи, и прямой конкуренции между ними нет.
Цифровой рубль — новая форма российской национальной валюты. Она существует наряду с наличной и безналичной формами, не отменяя их. Ключевое отличие в том, что ни один цифровой актив не может быть платежным средством.
При этом Ведяхин отметил, что эмиссия токенов в публичных блокчейнах дает возможности для развития финансовых продуктов. Речь идет о единой среде для движения активов и управлении ими через смарт-контракты. Именно благодаря этим возможностям финтех активно развивается на базе публичных блокчейнов.