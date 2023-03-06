Не ведитесь: в России появилась новая схема обмана при покупке iPhone

В таких мошеннических каналах iPhone 14 Pro 128 ГБ, например, предлагают всего за 19,9 тысячи рублей. В рознице он стоит 112,9 тысячи рублей. Авторы каналов утверждают, что смартфоны такие дешёвые потому, что якобы были изъяты на таможне у различных фирм и предпринимателей при попытке контрабандного ввоза в Россию. Затем арестованные iPhone будто выставляли на аукцион в пользу государства, откуда их и выкупили «в феврале 2023 года». Мошенники также публикуют фальшивые, но похожие на настоящие отзывы людей, якобы уже купивших смартфоны.

Эксперты отметили, что нужно быть бдительными и понимать: мошенники всегда требуют внести предоплату.