Небольшие предприятия Хабаровского края привлекут к производству самолётов

Это наша задача амбициозная, которую ставит правительство Хабаровского края перед собой. Это вовлечение, локализация наших предприятий, которые работают на территории Хабаровского края, в общие процессы и создание единого производства и технологического процесса. ... А масштаб здесь огромен, потому что даже самолет Superjet 100 - это огромное количество кооперационных связей, ... комплектация креслами, другими элементами. Возможности безграничны, в том числе и по самолету "бизнес-джет.