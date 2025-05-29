Недорогую систему радиосвязи для Севморпути создали в Мурманске

Главной разработкой стала новая широкополосная антенна — простая и дешевая в изготовлении и эксплуатации. Для ее производства требуется используется провод и каркас в форме усеченного треугольника. Провод наматывается на каркас витками в двух направлениях с последующим соединением. Такая конструкция обеспечивает стабильную радиосвязь в декаметровом диапазоне волн, необходимом для связи на Севморпути.

Ранее для подобной задачи использовались объемные спиральные антенны, которые сложно изготавливать и обслуживать. Мурманские ученые смогли значительно упростить дизайн, превратив громоздкие спирали в почти плоскую конструкцию, которая эффективно работает с линейной поляризацией и не имеет лишних компонентов. Это позволяет не только улучшить качество связи, но и оптимизировать дальнейшее развитие антенн и антенных систем.