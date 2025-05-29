В России
Опубликовано 29 мая 2025, 21:30
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Недорогую систему радиосвязи для Севморпути создали в Мурманске

Инновационная антенна работает до самого Северного полюса
В Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что ученые из Мурманского арктического университета (МАУ) разработали уникальную систему радиосвязи для обеспечения связи вдоль Северного морского пути и сопровождения ледоколов до Северного полюса. Это важное технологическое решение получило официальный патент и обещает упростить работу в суровых арктических условиях.
Недорогую систему радиосвязи для Севморпути создали в Мурманске

© Ferra.ru

Главной разработкой стала новая широкополосная антенна — простая и дешевая в изготовлении и эксплуатации. Для ее производства требуется используется провод и каркас в форме усеченного треугольника. Провод наматывается на каркас витками в двух направлениях с последующим соединением. Такая конструкция обеспечивает стабильную радиосвязь в декаметровом диапазоне волн, необходимом для связи на Севморпути.

Ранее для подобной задачи использовались объемные спиральные антенны, которые сложно изготавливать и обслуживать. Мурманские ученые смогли значительно упростить дизайн, превратив громоздкие спирали в почти плоскую конструкцию, которая эффективно работает с линейной поляризацией и не имеет лишних компонентов. Это позволяет не только улучшить качество связи, но и оптимизировать дальнейшее развитие антенн и антенных систем.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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