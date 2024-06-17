Нейрохирурги Новосибирска спасли жизнь пациентке с редкой патологией

Специалисты оперативно диагностировали состояние и провели сложную операцию по удалению гематомы, требующую обширную трепанацию черепа. Использование индивидуального титанового имплантата, созданного с использованием 3D-технологий, позволило восстановить утраченную часть черепа пациентки с высокой точностью.

После успешной операции Людмила Александровна быстро пришла в сознание и начала процесс реабилитации. Врачи выражают оптимизм по поводу ее восстановления, однако рекомендуют соблюдать осторожность и избегать физических нагрузок в ближайшее время.