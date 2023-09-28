Нейросеть «Акелу» научили вести профессиональный диалог с помощью документов

Нейросеть «Акелу» научили вести профессиональный диалог с помощью документовЕе можно использовать во многих сферах
Ученые из ИТМО научили с помощью документов нефтяной компании «Татнефть» нейросеть «Акелу» вести профессиональный диалог, пишет Наука.рф.
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В пресс-службе университета отметили, что нейросеть может использоваться во многих сферах, ее можно обучить взяв за основу документы компании, потом опираясь на них она сможет генерировать ответы на возможные запросы.
Чтобы получить инструкцию по какому-либо бизнес-процессу, достаточно задать соответствующий запрос системе. Или, например, если срочно потребуется конкретная цифра или любые другие данные, не нужно вручную перебирать все документы — с этим буквально за несколько минут справится цифровой корпоративный эксперт. Также с его помощью можно проводить тестирование с валидацией ответов, то есть проверять знания специалистов по конкретным вопросам.