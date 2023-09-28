Нейросеть «Акелу» научили вести профессиональный диалог с помощью документов

Чтобы получить инструкцию по какому-либо бизнес-процессу, достаточно задать соответствующий запрос системе. Или, например, если срочно потребуется конкретная цифра или любые другие данные, не нужно вручную перебирать все документы — с этим буквально за несколько минут справится цифровой корпоративный эксперт. Также с его помощью можно проводить тестирование с валидацией ответов, то есть проверять знания специалистов по конкретным вопросам.