Нейросеть Алиса появилась в мессенджерах Max и Telegram

Опубликовано 24 сентября 2025, 22:361 мин.
Нейросеть Алиса появилась в мессенджерах Max и TelegramОна поможет решать учебные, рабочие и личные задачи
Нейросеть Алиса от Яндекс стала доступна пользователям мессенджера Max и Telegram. Через чат-бота Алисы можно решать рабочие, учебные и личные задачи, получать ответы на вопросы, пересказывать тексты и генерировать изображения.
© Яндекс
Алиса работает на базе генеративной модели YandexGPT 5.1 Pro и может использовать режим рассуждений для сложных многосоставных задач, включая расчёты, аналитику, логические задачи и креативные идеи. Нейросеть учитывает контекст диалога, что позволяет давать более точные ответы, а при необходимости пользователь может удалить предыдущий контекст.
Через мессенджер можно загружать текстовые документы для анализа, краткого пересказа или создания постов для соцсетей. Алиса также умеет работать с изображениями: распознаёт их содержание, отвечает на вопросы по фото и генерирует новые картинки. Пользователи могут создавать аватарки, открытки, макеты для стикеров и другие изображения, уточняя детали запроса.