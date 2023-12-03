Нейросеть будет бороться с мошенничеством в банковских транзакциях в России

Эксперты МТУСИ использовали набор данных, включающий транзакции с кредитными картами с веб-сайта Kaggle, для обучения модели. Они подчеркнули, что их разработка позволяет эффективно обнаруживать мошеннические действия, при этом модель способна обобщаться на неизвестные данные и демонстрирует высокую точность.

Создание данной модели происходило на основе уже существующей нейросети, что способствовало более фундаментальному исследованию в области распознавания мошеннических транзакций. Разработчики подчеркнули, что модель учитывает различные закономерности, такие как тип банковской карты и характеристики устройства, используемого для операций.

Как отметила доцент кафедры "Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации" МТУСИ, Ирина Яблочникова, модель нейросети может быть использована как первая защитная линия от интернет-мошенничества. При этом она подчеркнула, что дальнейшие исследования и тестирование модели предполагают некоторые сложности из-за конфиденциальности банковской информации.