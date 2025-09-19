Нейросеть для планирования операций на сердце создали в России

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в мире. Ангиопластика, во время которой в суженный сосуд устанавливают стент, позволяет предотвратить инфаркты и инсульты. Однако успех процедуры сильно зависит от точного понимания индивидуального строения артерий пациента.

Новая программа 3D-Corvasculograph воссоздаёт трёхмерную модель венечных артерий такой, какой она была до возникновения патологии. Для построения модели достаточно ввести исходный диаметр сосуда — нейросеть генерирует полную карту с тысячами ответвлений. Точность предсказания диаметров достигает 97%, что снижает риски осложнений.

Разработка также будет использоваться как учебный инструмент для будущих медиков. Студенты смогут изучать анатомию на цифровых моделях, изменяя параметры и наблюдая за влиянием этих изменений на кровоток. Проект уже получил поддержку университета, а учёные планируют расширить базу данных, добавив информацию о различных патологиях.