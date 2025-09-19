В России
Опубликовано 19 сентября 2025, 16:27
Нейросеть для планирования операций на сердце создали в России

Точность прогнозирования достигает 97%
В Минобрнауки РФ сообщили, что учёные Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали программу на основе графовых нейронных сетей для трёхмерного моделирования артерий сердца. Эта разработка поможет хирургам точнее планировать операции по восстановлению кровотока.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в мире. Ангиопластика, во время которой в суженный сосуд устанавливают стент, позволяет предотвратить инфаркты и инсульты. Однако успех процедуры сильно зависит от точного понимания индивидуального строения артерий пациента.

Новая программа 3D-Corvasculograph воссоздаёт трёхмерную модель венечных артерий такой, какой она была до возникновения патологии. Для построения модели достаточно ввести исходный диаметр сосуда — нейросеть генерирует полную карту с тысячами ответвлений. Точность предсказания диаметров достигает 97%, что снижает риски осложнений.

Разработка также будет использоваться как учебный инструмент для будущих медиков. Студенты смогут изучать анатомию на цифровых моделях, изменяя параметры и наблюдая за влиянием этих изменений на кровоток. Проект уже получил поддержку университета, а учёные планируют расширить базу данных, добавив информацию о различных патологиях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
