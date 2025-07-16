Нейросеть для создания светящихся белков разработают в Сириусе

Сейчас создание новых белков с нужными свойствами требует много времени и ресурсов. Искусственный интеллект может ускорить этот процесс. Школьники уже научились выделять ключевые фрагменты аминокислотных последовательностей, отвечающие за свечение, и генерировать новые варианты молекул с помощью нейросетевой модели ESM3.

Как пояснил ML-инженер компании Biocad Павел Ким, работа ведется на примере трех белков: классического зеленого (GFP), его улучшенной версии и красного флуоресцентного белка. В перспективе технологию планируют доработать для широкого применения в фармацевтике и биотехнологиях.

Флуоресцентные белки не встречаются в организме человека естественным образом, но их синтезируют для медицинских исследований.