Нейросеть GigaChat от Сбера сдала выпускной экзамен в аграрном вузе

Опубликовано 07 ноября 2025, 22:301 мин.
Нейросеть GigaChat от Сбера сдала выпускной экзамен в аграрном вузеИИ продемонстрировал знания на уровне бакалавра
Нейросеть GigaChat от Сбера успешно прошла итоговую аттестацию в Кубанском государственном аграрном университете. Модель сдала комплексный экзамен по направлению «Агробиотехнологии и устойчивое сельское хозяйство», показав уровень подготовки, соответствующий бакалавриату.
Экзамен состоял из тестовой части с 15 вопросами и 10 практических заданий, требующих развернутых ответов. Такой формат полностью соответствует выпускным испытаниям для студентов. Оценку знаний проводила комиссия под руководством ректора университета Александра Трубилина.
В процессе обучения нейросеть освоила восемь ключевых направлений агропромышленного комплекса: агрономию, агрохимию, аквакультуру, ветеринарию, зоотехнию, лесное дело, пищевые производства и садоводство. Проект реализовывался при участии более 90 отраслевых экспертов.
Ранее GigaChat уже проходила испытания в различных сферах, включая медицину, финансовую грамотность и музыкальное образование.