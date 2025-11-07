Нейросеть GigaChat от Сбера сдала выпускной экзамен в аграрном вузе

Экзамен состоял из тестовой части с 15 вопросами и 10 практических заданий, требующих развернутых ответов. Такой формат полностью соответствует выпускным испытаниям для студентов. Оценку знаний проводила комиссия под руководством ректора университета Александра Трубилина.

В процессе обучения нейросеть освоила восемь ключевых направлений агропромышленного комплекса: агрономию, агрохимию, аквакультуру, ветеринарию, зоотехнию, лесное дело, пищевые производства и садоводство. Проект реализовывался при участии более 90 отраслевых экспертов.

Ранее GigaChat уже проходила испытания в различных сферах, включая медицину, финансовую грамотность и музыкальное образование.