Нейросеть из ЛЭТИ поможет находить узкопрофильных специалистов в интернете

Разработчица системы Александра Садикова отметила, что нейросеть не только собирает и сортирует данные, но и предварительно отбирает кандидатов, что экономит время и снижает ошибки. Сервис анализирует и структурирует данные из заявок и резюме, размещенных в различных группах мессенджеров и тематических каналах.

Проект, поддержанный грантом «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям, использует открытые датасеты и данные компаний-пользователей. Разработчики также проводили анкетирование HR-специалистов для выявления их потребностей и проблем, отметили в пресс-службе.