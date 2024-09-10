Нейросеть из ЛЭТИ поможет находить узкопрофильных специалистов в интернете

Опубликовано 10 сентября 2024, 17:581 мин.
Нейросеть из ЛЭТИ поможет находить узкопрофильных специалистов в интернетеИИ упростит работу HR-специалистов
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза разработали нейросеть для поиска соискателей через социальные сети и мессенджеры. Новая система значительно упростит работу кадровиков, позволяя им эффективно находить узкопрофильных специалистов в IT и других отраслях.
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Разработчица системы Александра Садикова отметила, что нейросеть не только собирает и сортирует данные, но и предварительно отбирает кандидатов, что экономит время и снижает ошибки. Сервис анализирует и структурирует данные из заявок и резюме, размещенных в различных группах мессенджеров и тематических каналах.
Проект, поддержанный грантом «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям, использует открытые датасеты и данные компаний-пользователей. Разработчики также проводили анкетирование HR-специалистов для выявления их потребностей и проблем, отметили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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