Нейросеть из Перми поможет российским компаниям избежать санкций

Система, основанная на нейросети, анализирует различные экономические факторы, уникальные для каждой компании, и предсказывает риск попадания ее под санкции. Для обучения нейросети использовались данные о российских компаниях, включая те, которые уже столкнулись с санкциями. Ученые подчеркивают, что система настроена на минимизацию ошибок, что обеспечивает точность прогнозов на уровне около 90%, отметили в пресс-службе.

Это решение, разработанное в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», может использоваться компаниями для разработки финансовых стратегий и принятия решений на основе прогнозов санкционных действий.