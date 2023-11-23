В России
14:16, 23 ноября 2023
1 мин.

Нейросеть Kandinsky от Сбера привлекла более 3 млн пользователей

И65 млн запросов

На конференции Sber по искусственному интеллекту AI Journey, вице-президент и руководитель департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, Максим Еременко, объявил о значительном росте числа пользователей нейросети Kandinsky от Сбера. Было привлечено более 3 млн пользователей, пишет ТАСС.

Нейросеть Kandinsky от Сбера привлекла более 3 млн пользователей

© Ferra.ru

Число пользователей на сегодня, это более 3 млн. Да, генерации мы прошли вот даже дополнительно к тому, что был тот тайм-стемп, который был на 2.1, это плюс 65 млн. ... Люди более чем пользуются, да, и тут еще дай разные поверхности к этому, и понятно, что этот охват будет больше.

Максим Еременко
Вице-президент, директор департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка

Нейросеть Kandinsky, основанная на искусственном интеллекте, стала популярной среди пользователей, обрабатывая миллионы запросов и продолжая привлекать новых пользователей своими возможностями. Ее рост является отражением увеличивающегося интереса к технологиям искусственного интеллекта в повседневной жизни.

Новости партнеров
Новости партнеров