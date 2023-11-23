Нейросеть Kandinsky от Сбера привлекла более 3 млн пользователей

Нейросеть Kandinsky от Сбера привлекла более 3 млн пользователейИ65 млн запросов
На конференции Sber по искусственному интеллекту AI Journey, вице-президент и руководитель департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, Максим Еременко, объявил о значительном росте числа пользователей нейросети Kandinsky от Сбера. Было привлечено более 3 млн пользователей, пишет ТАСС.
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Число пользователей на сегодня, это более 3 млн. Да, генерации мы прошли вот даже дополнительно к тому, что был тот тайм-стемп, который был на 2.1, это плюс 65 млн. ... Люди более чем пользуются, да, и тут еще дай разные поверхности к этому, и понятно, что этот охват будет больше.
Нейросеть Kandinsky, основанная на искусственном интеллекте, стала популярной среди пользователей, обрабатывая миллионы запросов и продолжая привлекать новых пользователей своими возможностями. Ее рост является отражением увеличивающегося интереса к технологиям искусственного интеллекта в повседневной жизни.