Нейросеть «ЛизаАлерт» впервые превзошла человека в поисках пропавших

Разработка нейросети шла несколько лет, а серьезный прорыв случился после конкурса Национальной технологической инициативы «Экстренный поиск», где создавались системы для распознавания людей на фото в природных условиях. Новая технология стала работать настолько хорошо, что теперь автоматизированный анализ изображений с беспилотников уже опережает по результатам живых наблюдателей.

В поисковой группе «ЛизаАлерт» около 250 человек просматривают снимки, сделанные с воздуха. Обзор одного изображения занимает от двух до десяти минут, а таких снимков бывает до десяти тысяч в день. Нейросеть же справляется с этим за секунду-полторы, что значительно ускоряет весь процесс и позволяет быстрее находить пропавших.

Кроме того, отряд внедрил технологию отслеживания координат поисковых групп с помощью цифровой радиосвязи. Это позволяет видеть, где сейчас находятся спасатели, что улучшает их безопасность и ускоряет эвакуацию при необходимости.