Нейросеть от "Яндекс" научилась обнаруживать ошибки в программном коде

Нейросеть выявляет опечатки, неправильные обращения к элементам, ошибки в синтаксисе и управлении, помогая пользователям находить и исправлять недочеты в коде. Однако важно отметить, что она не предоставляет готовых решений, а лишь указывает на места, где возможны ошибки.

Эта нейросеть прошла обучение на большом количестве примеров, включая как верные, так и неверные детские решения, объяснил Роман Левин из "Яндекс Учебника". По словам Давида Роганова из "Практикума", более 70% студентов уже обращаются к этому инструменту за помощью при наличии ошибок в коде.