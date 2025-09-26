Нейросеть помогла российским ученым обнаружить на Луне 20 новых аномальных зон

Исследователи применили сверточную нейронную сеть для анализа гравитационных аномалий. Алгоритм не только подтвердил существование более 90% известных масконов, но и обнаружил новые перспективные для изучения области размером до 1000 километров.

Разработанный метод позволяет автоматизировать процесс построения трехмерной плотностной модели Луны. Как отметил доцент геологического факультета МГУ Кирилл Кузнецов, аналогичный подход может использоваться и для поиска полезных ископаемых на Земле.

Исследование проведено в рамках междисциплинарной научно-образовательной школы «Космос» МГУ.